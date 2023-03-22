Eczacıya ilaç vererek kaza yapmasına ve oğlunu kaybetmesine sebep olan sanıkların yargılanmasına başlandı

Ankara’da çalıştıkları iş yerinde eczacının yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesine sebep oldukları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, müşteki eczacı Büşra Akdoğan, sanıklar kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İslam B., taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanıklara savunma yapmaları için söz verdi. Tutuklu sanık Süleyman Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Müşteki eczacı ve aynı zamanda eczanenin sahibi Büşra Akdoğan’ın SGK’yı dolandırdığını iddia eden sanık, "Halil İbrahim Erkal diye bir çalışan vardı, ilaçları yurt dışından ister, ilaçlar İran’a giderdi. Doğan Akdoğan adına kesilen reçete edilen ilaçları da karla satmaya çalıştılar. Eczane deposundan ilaçları alıp yüzde 7 oranında kar koyarak yurt dışına satarlardı. Satıştan elde edilen paralar benim hesabıma yatınca, o parayı çekip onlara verirdim. Büşra Akdoğan, her perşembe psikoloğa gider, psikiyatrik ilaç kullanırdı. Belki de kendisinin kullandığı ilaçlardan dolayı bu kaza oldu. Başka bir çalışana ilaç vermedim. Kendisinin içmediğini nasıl bilebilirim?” dedi.

Diğer tutuklu sanık Muaz İslam B. ise kimseye ilaç vermediğini ve birine ilaç verildiğini görmediğini söyleyerek, "O zaman da stajyer bir eczacıydım. Yurt dışı ilaç mevzularını bilmiyorum. 4-5 kalem ilaçla liste yapardık. Kimin adına yazılacağı da vardı. Listede olan kim varsa onun adına reçete yazardık. İlaçlar gelince barkodları okuturduk. SGK’da görünsün diye sonra bunları depoya kaldırırdık. Satabildiklerimizi satardık, satamadıklarımızı müştekinin babası yakmamızı söylerdi. Bu liste Pursaklar Devlet Hastanesi’ne de giderdi. Usulsüz reçetede benim bir çıkarım yoktu, orada çalıştığım için mecburen yaptım. İşverene bunu yapmak istemediğimi söyledim ancak o ’Bir şey olmaz’ dedi” iddiasında bulundu.

“Dükkana gitmediğim zamanlarda uykum gelmiyordu”

4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczane sahibi Büşra Akdoğan, sanıklardan çocuğunu öldürdükleri ve kendisini dolandırdıkları için şikayetçi olduğunu belirtti. Tutuklu sanık Süleyman Ö. işe girdikten sonra eczaneye geldiğinde bir saat içinde uykusunun geldiğini söyleyen Akdoğan, "Gizli şeker olabilir dedi doktorlar, ilaç verdiler, hiçbir işe yaramadı. Dükkana gitmediğim zamanlarda uykum gelmiyordu. Birçok doktora gittim, dahiliyede, nörolojide bir şey bulunmadı. Sanık Süleyman Ö. psikiyatrik aldığım ilaçların uyku yapabileceğini söyledi ancak o ilaçlar uyku yapmaz, tam tersi enerji ve mutluluk verirdi. Erkek kardeşim de eczaneye geldiğinde sürekli acile gidiyordu" ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen D.A. ise kızının yanında çalışan sanıkların işten ayrıldıktan sonra Büşra Akdoğan’ın iyileştiğini, el titreme, baygınlık ve uyku gibi problemlerinin kalmadığını ifade etti.

Sanıklar, müştekiyi ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, iddia makamına söz hakkı verdi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların ’birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, olası kastla çocuğu kasten öldürmek ve serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ara karar için 10 dakika ara verilirken, sanık Muaz İslam B. tahliye edildi. Diğer tutuklu sanık Süleyman Ö.’nün ise tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 17 Mayıs tarihine erteledi.

İddianame

Ankara’da 2020 tarihinde yaptığı trafik kazasında oğlu A.N.Y’i (4) kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İslam B.’nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde eczacı kalfası Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İslam B. hakkında iddianame düzenlendi. Yapılan inceleme sonrasında Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İslam B.’nin usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK’yı zarara uğratarak ’nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtildi. İddianamede ayrıca Süleyman Ö. ve Muaz İslam B.’nin bu iki suçun yanı sıra Büşra Akdoğan’ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına neden olarak çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için ’olası kasıtla çocuğu kasten öldürmek’ suçunu da işledikleri aktarıldı.