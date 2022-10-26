Eczacı kadının içinde 80 bin TL olan çantasını parkta otururken çaldılar

Küçükçekmece’de parkta otururken içinde 80 bin TL bulunan çantasını çaldırdı. Kadının imdadına yetişen polis ekipleri içi para dolu çantayı 2 saat içinde bularak teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı’da eczacılık yapan Ada A. dükkandan çıkarken kasada bulunan parayı bankaya yatırmak için bir çantaya koyarak yanına aldı. Daha sonra dükkanı kapatan kadın eczanenin yanında bulunan parkta arkadaşları ile oturmak istedi. Daha sonrasında arkadaşlarından ayrılıp eve giden kadın sabah uyandığında çantayı kaybettiğinin farkına vardı. Önce oturduğu parkı kontrol eden Ada A. bankta çantasını göremeyince soluğu polis karakolunda aldı. Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine gelen kadın kayıp çantası için ihbarda bulundu.

“Olay anı güvenlik kameralarında”

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şahsın parka telefon ile konuşarak gelip çantayı gördüğü daha sonrasında arkadaşı ile gelerek parktaki çantayı alıp ara sokakta kaybolduğu görülüyor.

Polis ekipleri içi para dolu 2 saat içinde çantayı buldu

Olay sonrası harekete geçen Halkalı Karakolunun Suç Araştırma ekipleri kayıp çantayı bulmak için çalışma başlattı. Etrafta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen polisler çantayı iki kişinin aldığını tespit etti. Çantayı çalan kişilerin evine giden polisler içi para dolu çantayı, içindeki paralar eksiksiz şekilde alarak iki saat sonra kadına geri verdi. Çantasını teslim alan Ada A. ve eşi Muhammed A. çantalarına kısa sürede ulaştıkları için polislere teşekkür ettiler.

“2 saat sonra çantanız bulundu dediler”

Çantasını bankta unutan kadının eşi Muhammed A. ; “Eşim, kendisi eczacı bu arada, dün akşam eczaneyi kapattıktan sonra eczanenin yanındaki banklarda oturup biraz dinlenmişler. Arkadaşlarıyla birlikte orada 5-10 dakika muhabbet ettikten sonra orada çantasını unutuyor. Çantanın içinde bir miktar para vardı. Bankaların üzerine unutuyor eve dönüyor fark etmiyor. Ertesi gün sabah fark ediyoruz çantanın orada unutulduğunu. Fark ettikten sonra karakola başvurduk. Biz de polis arkadaşların bu kadar hızlı davranacaklarını tahmin etmiyorduk. 2 saat sonra bize dönüş yapıldı. Çevredeki kamera kayıtları kontrol edilmiş. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. 2 saat sonra çantanız bulundu dediler. Karakola çağırdılar. Biz de geldik her şey olduğu gibi çantayı teslim aldık. Allah razı olsun sağ olsunlar. Çantanın içinde takribi 40 bin TL ve bir de 2300 dolar civarı bir para vardı” dedi.