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Ecza deposundan ilaç çalan şüpheliler tutuklandı
KARABÜK'TE ECZA DEPOSUNA GİREREK 48 ADET İLAÇ ÇALAN İKİ HIRSIZ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Asayiş 10.11.2020, 18:24
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Karabük’te ecza deposuna girerek 48 adet ilaç çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi’nde 4 gün önce bir ecza deposunda meydana gelen hırsızlık olayına karışan iki şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı. İçeride 1 saat kalan iki hırsızın 48 adet ilacı çalmasının ardından polis ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde iki şüphelinin H.M ile E.A olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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