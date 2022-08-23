Ecza deposu gibi: İzmir’de bir kişiden 980 adet sentetik ecza ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir şüpheliden bir miktar sentetik ecza ürünü ele geçiren polis ekiplerinin, şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yaptığı aramada yüklü miktarda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus timleri, devriye esnasında şüphe üzerine Y.B. adlı bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden yeşil reçeteyle satılan bir miktar sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Konu ile ilgili çalışma yürüten Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, Y.B.’nin ev, iş yeri ve aracında arama yaptı. Aramalarda, toplam 980 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.