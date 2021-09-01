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Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel’in cinayete kurban gittiği ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 01.09.2021, 11:25
Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel’in cinayete kurban gittiği ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Salih Özkan (38), boşandığı eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve öz kızı İsra Ö.’yü bir sitenin bahçesinde tabancayla yaralamıştı. Salih Özkan, olayın ardından aynı silahla kendisini de başından vurmuştu. Vücuduna 8 el kurşun isabet eden Yüksel ile başından ağır yaralanan Özkan hayatlarını kaybederken, Mustafa D. ile İsra Ö.’nün ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti. O vahşet anlarının meydana geldiği dakikalar ise cinayetin gerçekleştirildiği sitenin karşısındaki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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