Eber Gölü’ndeki kamışlar alev alev yanıyor

Türkiye’nin en büyük göllerinden olan Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nde kamışların bulunduğu alanda çıkan yangın devam ediyor. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Eber Gölü’nün kuruyan kısımlarında kamışlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Gölde çıkan son yangın ile kasım ayında çıkan yangın sayısı 5 olurken, durum akıllarda soru işareti bıraktı. Gölden yükselen alev ve dumanlar dronla da görüntülendi.