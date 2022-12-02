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Eber gölünde yangınların ardı arkası kesilmiyor

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nde 1 ayda 6. kez yangın çıktı. Sazlık alanda meydana gelen yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Asayiş 02.12.2022, 11:21 02.12.2022, 11:36
Eber gölünde yangınların ardı arkası kesilmiyor

Türkiye’nin en büyük göllerinden olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırlarını kapsayan Eber Gölü’nün suların çekildiği kamışlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Gölde son 1 ayda çıkan yangın sayısı 6 olurken, durum akıllarda soru işareti bıraktı. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

#asayiş
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