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E5’te makas atarak kaza yapan otomobil alev alev yandı:1 yaralı

E5’TE HIZLI ŞEKİLDE ARAÇLARA MAKAS ATARAK İLERLEYEN OTOMOBİL KAZA YAPTI. KAZA SONRASI OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE OTOMOBİL ALEV ALEV YANARKEN KAZADA YARALANAN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAY, SAAT 01:30 SIRALARINDA E5 KARAYOLU CEVİZLİBAĞ MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, EDİRNE İSTİKAMETİNDE SEYİR HALİNDE OLAN 34 MEY 10 PLAKALI OTOMOBİL HIZLI ŞEKİLDE ARAÇLARA MAKAS ATARKEN 34 DF 3241 PLAKALI ARACA ARKADAN ÇARPTI. KAZANIN ŞİDDETİYLE MAKAS ATAN OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI. İDDİAYA GÖRE, MAKAS ATAN OTOMOBİL KISA SÜREDE ALEVLER İÇERİSİNDE KALIRKEN İSMİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI. ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 YOLCU İSE KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN KENDİNİ DIŞARI ATTI. OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİS VE İTFAİYEYE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YANAN ARACA MÜDAHALE EDEREK ARAÇTA ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRÜRKEN SAĞLIK EKİPLERİ İSE YANAN ARAÇTA YARALANAN YOLCUYA OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPARAK YARALIYI HASTANEYE KALDIRDI. MAKAS ATARAK İLERLEYEN OTOMOBİLİN BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞTIĞINI İDDİA EDEN UMUT YILDIRIM, ‘’ YANAN ARAÇ BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞIYORDU. YARIŞTIĞI ARABA TAM BENİM YANIMDAN SIYRILDI, YANAN ARAÇ İSE BAŞKA BİR ARABAYA ÇARPTI. ÇARPTIKTAN SONRA BARİYERLERE VURAN OTOMOBİL TUTUŞMAYA BAŞLADI. YARIŞTIĞI ARABA KAÇTI. YANAN ARACIN ŞOFÖRÜ YOK ORTADA, AYNI ARABADAN İNEN ARKADAŞ ŞUAN YARALI ZATEN AMBULANSTA. YARALI KİŞİ SÜRÜCÜNÜN YANINDAYMIŞ, BÜYÜK İHTİMALLE ALKOLLÜYDÜLER’’ DİYE KONUŞTU. KAZA NEDENİYLE TRAFİK EKİPLERİ EDİRNE İSTİKAMETİNİ KAPATARAK TRAFİK AKIŞINI YAN YOLDAN SAĞLARKEN KAZAYA KARIŞAN ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU NORMALE DÖNDÜ. POLİS EKİPLERİ İSE YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELEN ARAÇ ÜZERİNDE YAPTIĞI İNCELEME SONRASI KAZAYA KARIŞARAK KAÇAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI.

Asayiş 05.09.2020, 03:04
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E5’te makas atarak kaza yapan otomobil alev alev yandı:1 yaralı

E5’te hızlı şekilde araçlara makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası motor kısmında çıkan yangın nedeniyle otomobil alev alev yanarken kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01:30 sıralarında E5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 MEY 10 plakalı otomobil hızlı şekilde araçlara makas atarken 34 DF 3241 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle makas atan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İddiaya göre, makas atan otomobil kısa sürede alevler içerisinde kalırken ismi henüz belirlenemeyen araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Alevler içerisinde kalan otomobilde bulunan 1 yolcu ise kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürürken sağlık ekipleri ise yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Makas atarak ilerleyen otomobilin başka bir araçla yarıştığını iddia eden Umut Yıldırım,‘’ Yanan araç başka bir araçla yarışıyordu. Yarıştığı araba tam benim yanımdan sıyrıldı, yanan araç ise başka bir arabaya çarptı. Çarptıktan sonra bariyerlere vuran otomobil tutuşmaya başladı. Yarıştığı araba kaçtı. Yanan aracın şoförü yok ortada, aynı arabadan inen arkadaş şuan yaralı zaten ambulansta. Yaralı kişi sürücünün yanındaymış, büyük ihtimalle alkollüydüler’’ diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri Edirne istikametini kapatarak trafik akışını yan yoldan sağlarken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu normale döndü. Polis ekipleri ise yanarak kullanılamaz hale gelen araç üzerinde yaptığı inceleme sonrası kazaya karışarak kaçan araç sürücüsü ve kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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