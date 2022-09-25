E5 Karayolu’nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü

Bakırköy E5’te yol ortasında iki sürücü bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavganın ardından otomobiline binen sürücü, diğerinin üzerine aracını sürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy E5 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki sürücü birbirinin üzerine yürürken, araya vatandaşlar girdi. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan sürücülerden biri otomobiline binerek diğer sürücünün üzerine aracını sürdü. Üzerine araba sürülen kişi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(MT-ZB-Mİ-SB-