E-5’te zincirleme kaza

Şirinevler E-5 Karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bahçelievler Şirinevler E-5 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Karayolunda 6 aracın karıştığı trafik meydana geldi. Kazada yaralı sürücüler olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılara çevre hastanelere kaldırdı. Ekiplerin araçları kaldırmak için çalışması sürüyor.