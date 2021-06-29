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E-5’te yoldan çıkan midibüs bariyerlere çarptı: 4 Yaralı

E-5 Karayolu Şirinevler Mevkiinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs önce bariyerlere çarptı ardından yeşillik alana çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada 4 yolcu ve şoför hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 29.06.2021, 03:49
E-5’te yoldan çıkan midibüs bariyerlere çarptı: 4 Yaralı

E-5 Karayolu Şirinevler Mevkiinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs önce bariyerlere çarptı ardından yeşillik alana çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada 4 yolcu ve şoför hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 02.30’da E -5 Karayolu Bahçelievler Şirinevler Avcılar istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volkan Uğural idaresindeki 34 CAJ 342 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da yeşillik alana çıkarak durabildi.

Yeşillik alana giren midibüsü gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralı ve sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri ise kopan bariyerleri iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşillik alana giren midibüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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