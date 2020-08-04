E-5’te trafiği kilitleyen kaza: 4 hafif yaralı
AVCILAR E-5’TE LASTİĞİ PATLADIĞI İÇİN SAĞ ŞERİTTE DURAN TIRA ÇARPAN ARAÇ, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU. TOPLAM 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN, KÜÇÜKÇEKMECE İSTİKAMETİNDE DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK DRONE İLE HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.
Avcılar E-5’te lastiği patladığı için sağ şeritte duran tıra çarpan araç, zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralanırken, Küçükçekmece istikametinde durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.
Kaza, 15.00 sıralarında E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lastiği patlayan 34 BRA 257 plakalı tır sürücüsü sağ şeride park ederek yardım beklemeye başladı. Bu sırada hızla gelen 34 AAE273 plakalı araç sürücüsü tırı son anda fark ederek arkadan çarptı. Diğer iki aracın da arka arkaya çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılara müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri ise araçlarda kaza sonrası yanma ihtimaline karşı olay yerine sevk edildi.
Yaşananları anlatan bir vatandaş, “Siyah araç hızla geliyordu vurdu tıra sonra diğer araçlar da vurdu” dedi.
Kaza sonrası E-5 Küçükçekmece istikametinde trafik durma noktasına gelirken, oluşan yoğun trafik drone ile havadan da görüntülendi.
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25