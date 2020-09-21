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E-5’te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN ALINAN MESAİ SAATLERİ KARARI SONRASINDA OKULLARIN AÇILACAĞI İLK MESAİ GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ BİRÇOĞUNDA RAHATLAMA OLDUĞU GÖRÜLDÜ. E-5 KARAYOLU TRAFİĞİNDE İSE YOĞUNLUK OLUŞTU.

Asayiş 21.09.2020, 08:18
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E-5’te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Valiliği tarafından alınan mesai saatleri kararı sonrasında okulların açılacağı ilk mesai gününde toplu taşıma araçlarının birçoğunda rahatlama olduğu görüldü. E-5 karayolu trafiğinde ise yoğunluk oluştu.

İstanbul Valiliği tarafından haftanın ilk mesai günü itibariyle kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu. 08.00, 08.30 ve 09.00 saatlerinde başlayacak mesai saatleri öncesinde toplu taşıma araçlarında nispeten rahatlama olduğu görüldü. Avcılar’da metrobüs yollarında vatandaşların araçlara kontrollü olarak bindiği gözlendi. Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar kademeli mesainin ilk günüde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi. Bir diğer vatandaş ise, " Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama 2 vardiya 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir" dedi.

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