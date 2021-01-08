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E-5’te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerine çarptı
Haramidere E-5’te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerine çarparak durdu. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. E-5 trafiğini kilitleyen kaza, drone ile havadan görüntülendi.
Asayiş 08.01.2021, 12:06
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Haramidere E-5’te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerine çarparak durdu. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. E-5 trafiğini kilitleyen kaza, drone ile havadan görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde E-5 Haramidere mevki’i Ankara istikametinde yaşandı. 34 CSM 977 plakalı Şerafettin Yolcu yönetimindeki tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak metrobüs bariyerine çarptı. Kazada sürücü Şerafettin Yolcu hafif yaralandı. Yolcu ve kaza sırasında yanında bulunan 15 yaşındaki oğlu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle E-5’te yoğun trafik oluştu. Trafiği kilitleyen kaza, drone ile havadan da görüntülendi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonrası tır kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.
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