E-5’te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı
E-5 KARAYOLU GÖZTEPE MEVKİİNDE ANİDEN DURAN OTOMOBİLE KAMYONET ÇARPTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALILARIN YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.
E-5 karayolu Göztepe mevkiinde aniden duran otomobile kamyonet çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Opel Astra markalı otomobil iddiaya göre bir anda durunca arkadan gelen patates yüklü kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hasar alırken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin yakını ise olay yerine gelip kazayı gördüğünde sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadını yine yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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