E-5’te hafriyat kamyonu bariyere çarparak devrildi: 1 yaralı

Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsü, lastiklerden birinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu. Çarpma sonrası devrilen kamyon şoförü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzeri Güzelşehir mevkii’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyreden Ali Hacı A.’nın kontrolündeki 34 CYM 016 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlek lastiklerinden birisi yol üzerinde patladı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun dorsesi ve kafa bölümü ikiye ayrılırken yaralanan sürücü Ali Hacı A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan vatandaş Batuhan Maşalacı, “Ben İstanbul istikametinden Silivri tarafında gidiyordum. İstanbul istikametine gelen hafriyat aracının lastiği patlamış. Ağır bir kaza yaşanmış. Şoför de hafif yaralı olarak kurtarılmış. Şoföre de çok geçmiş olsun diyorum” dedi.