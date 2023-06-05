E-5 üzerinde çekicinin çarptığı yayanın 2 bacağı kırıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde E-5 üzerinde caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya çekici çarptı. Metrelerce savrulan yayanın iki bacağı kırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Ankara istikameti E-5 üzeri D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidi olmayan yoldan caddeden karşıya geçmek isteyen S.D.’ye, seyir halinde olan T.P. yönetimindeki 41 AJZ 691 plakalı çekici çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. S.D.’nin iki bacağında da kırıklar olduğu öğrenildi.

Çarpmanın şiddetiyle aracının kaputunun çöktüğü de görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.