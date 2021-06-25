E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü

Kaza, bu akşam saat 22.15 sıralarında E-5 Ankara istikameti Bakırköy mevkiinde yaşandı. Üzerinde iki tane dev kablo makarası bulunan tırdaki makaralardan biri Ataköy köprüsüne takılarak yola düştü ve köprünün altında sıkışıp kaldı.

Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken tırın arkasında araç olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Köprünün altına sıkışan dev makara, olay yerine gelen vinç ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Makara aynı tırın üstüne bu sefer yatay olacak şekilde yerleştirldi ve tır yoluna devam etti. Kazanın yaşandığı E-5 Ankara istikametinin sol şeridi makara yoldan kaldırılana kadar kapalı kaldı ve yolda yoğunluk oluştu. Makaranın sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla birlikte trafik akışı da normale döndü.

“Facia önlendi verilmiş sadakamız varmış”

Köprünün altına sıkışan makarayı çıkarmak için gelen Kenan Gündoğdu “Şöfor arkadaş yolu şaşırmış. E-5'e girmiş. Köprüden biraz süratli geçince köprünün altına makarayı taktı. Biz de geldik kurtardık. Şimdi düzeltip yola sokacağız onu. Şoforümüz yeni olduğu için ona yardımcı olmaya geldik. Facia önlendi verilmiş

sadakamız varmış.” dedi.