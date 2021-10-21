banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı

E-5 Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

E-5 karayolu Pendik’te otomobil sürücüsü duramayarak önündeki araca çarpınca zincirleme kazaya neden oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.10.2021, 13:05
E-5 Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

E-5 karayolu Pendik’te otomobil sürücüsü duramayarak önündeki araca çarpınca zincirleme kazaya neden oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında E-5 karayolu Pendik Tersane kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 34 KP 3751 plakalı Opel markalı otomobiliyle seyir halinde olan Kerem Asılsoy, önünde yavaşlayan Hasan Dinç yönetimindeki 57 AAJ 009 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Dinç yönetimindeki otomobil de çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak önünde bulunan Kemal Demir yönetimindeki 34 ABJ 172 plakalı Ford marka otomobile arkadan çarptı. Kazaya karışan Kerem Asılsoy İle Hasan Dinç yaralanırken Kemal Demir kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan sürücülerden Kemal Demir, “Trafikte 3’ümüz çarpıştık. Arkadan vurulan araba da benim aracıma vurdu. 2 yaralı var. Benim durumum iyi Allah’a şükür” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2