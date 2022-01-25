E-5 Karayolunda trafik devam ediyor

Avcılar E-5 Karayolu’nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul’da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Avcılar E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.