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İletişim Başkanlığı: “6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır”
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının et
E-5 Karayolunda trafik devam ediyor
Avcılar E-5 Karayolu’nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Asayiş 25.01.2022, 01:33
Avcılar E-5 Karayolu’nda trafik devam ediyor. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
İstanbul’da etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Avcılar E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik durma noktasına geldi. Karla kaplı yolda araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.