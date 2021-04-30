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E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Avcılar’da tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Asayiş 30.04.2021, 09:37
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E-5 Karayolunda tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Avcılar’da tam kapanmanın ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararının ardından emniyet güçleri, sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu. Ancak birçok insan aracıyla birlikte dışarı çıkınca, E-5’te kontrol noktalarının da etkisiyle artan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

E-5 Küçükçekmece - Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı. Avcılar ve Küçükçekmece girişlerinde bulunan kontrol noktalarının da etkisiyle gitgide yoğunlaşan trafik, drone ile havadan görüntülendi.
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