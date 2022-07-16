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E-5 Karayolu’nda "makas" kazası kamerada

E-5 Karayolu’nda makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.07.2022, 10:45
E-5 Karayolu’nda "makas" kazası kamerada

E-5 Karayolu’nda makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, E-5 Karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, “makas” atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önde seyir halinde olan araçlara çarptı. Kaza anı saniye saniye başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntüde bir aracın seyir halinde olan araçlara çarptıktan sonra kazanın etkisiyle yolda döndüğü görüldü.

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