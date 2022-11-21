E-5 Karayolunda korku dolu anlar

Avcılar E-5 karayolunda seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücü son anda yanmaktan kurtuldu.

Avcılar E-5 Karayolu’nda seyir halindeki bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken talihsiz sürücü yangına müdahale etmek istedi. Sürücü elindeki bez parçasıyla müdahale etmeye çalışırken araç bir anda alev aldı. Alevlerden kaçan sürücü son anda yanmaktan kurtuldu. O sırada alev alan aracı çeken vatandaşların korku dolu anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.