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E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Avcılar’da kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Asayiş 09.10.2021, 01:02
E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Avcılar’da kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Avcılar E5 Yan yol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Avcılar’dan Topkapı istikametine seyir halinde olan Özgür G. kontrolündeki 34 CJU 287 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Kazada araç sürücüsü Özgür G. ve yanında bulunan Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol kenarına savrulan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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