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E-5 Karayolu’nda alev alev yanan kamyonet kamerada
Avcılar’da gece saatlerinde E-5 Karayolu’nda seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselen kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonetin görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Asayiş 22.12.2020, 07:46
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Avcılar’da gece saatlerinde E-5 Karayolu’nda seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselen kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonetin görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, saat 03:15 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kamyonette yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği kamyonetten kendini dışarı atan sürücü zarar görmezken kamyonet kısa süre içerisinde tutuşmaya başladı.
Alevler içerisinde kalan otomobilde patlamalar yaşandıİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken alevlerin yükseldiği kamyonette patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
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