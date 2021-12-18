Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
E-5 Karayolu, Haramidere Mevkii Beylikdüzü istikametinde bir araç adeta alev topuna döndü. Trafik durma noktasına gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi.
E-5 Karayolu, Haramidere Mevkii Beylikdüzü istikametinde bir araç adeta alev topuna döndü. Trafik durma noktasına gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi.
Asayiş 18.12.2021, 16:55
E-5 Karayolu, Haramidere Mevkii Beylikdüzü istikametinde bir araç adeta alev topuna döndü. Trafik durma noktasına gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi.