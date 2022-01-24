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Haramidere Beylikdüzü arasında E-5 Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı
Yeni evlerine kavuşan depremzede: “Konutlar, gerçekten muazzam. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır”
E-5 karayolu Haramidere-Beylikdüzü arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.
E-5 karayolu Haramidere-Beylikdüzü arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.
Asayiş 24.01.2022, 16:37
E-5 karayolu Haramidere-Beylikdüzü arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar drone ile havadan görüntülendi.