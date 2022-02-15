Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu. Çeşitli yollarla Kars’a gelen göçmenler, kent girişinde polis ekiplerince yakalandı.

Kars’a düzensiz göçmenlerin giriş yapacağı bilgisini alan polis, Kümbetli köyü ve Paşaçayırı Mahallesi girişinde beklemeye başladı. Soğuk havada günlerce süren yolculuğun ardından kette giren 15 düzensiz göçmen, polis ekiplerince takibe alındı. Polis ekiplerince uzaktan takip edilen göçmenler, 2’şer ve 3’erli gruplar halinde aralarında mesafe bırakarak kente girmeye başladı. Polis ekiplerince kent girişinde kıskıvrak yakalanan düzensiz göçmenler, minibüse bindirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yaklaşık 10 gün önce yola çıkarak soğuk havada Kars’a gelen düzensiz göçmenlerin yolculuğu Kars’ta son buldu. Polis ekiplerince üzeri aranan ve kimlik kontrolü yapılan göçmenlerin üzerinden sahte kimlik çıktı.