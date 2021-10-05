banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Asayiş 05.10.2021, 10:39
Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 03 ZA 978 plakalı düzensiz göçmenleri taşıyan Ford marka otomobille 73 AAL 311 plakalı Dacia marka cip çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre cipte bulunan Türk vatandaşı R.İ. hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9’u düzensiz göçmen 13 yaralı tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P