Düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 03 ZA 978 plakalı düzensiz göçmenleri taşıyan Ford marka otomobille 73 AAL 311 plakalı Dacia marka cip çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre cipte bulunan Türk vatandaşı R.İ. hayatını kaybederken 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9’u düzensiz göçmen 13 yaralı tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.