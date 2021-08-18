banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Gemide 47 kişi açlık ve susuzluktan öldü
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı

Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda 15 düzensiz göçmeni taşıyan araç sürücüsü sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

Asayiş 18.08.2021, 18:19
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda 15 düzensiz göçmeni taşıyan araç sürücüsü sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda TEM Otoyolu’nda bir araç durduruldu. Yapılan incelemelerde araç içerisinde 15 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü F.A. ise polis merkezine götürüldü. "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adliyeye sevk edilen F.A., tutuklandı.
Yorumlar (0)
31°
açık