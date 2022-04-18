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Düzensiz göçmenler ülkelerine Göçmen Geri Gönderme Merkezleri’nden böyle gönderiliyor

Türkiye genelinde bulunan 25 Geri Gönderme Merkezi’nde yaklaşık 17 bin düzensiz göçmen bulunuyor. Türkiye’de yakalanan kaçak göçmenlerin yaklaşık yüzde 50’si ülkelerine geri gönderiliyor.

Asayiş 18.04.2022, 17:04
Düzensiz göçmenler ülkelerine Göçmen Geri Gönderme Merkezleri’nden böyle gönderiliyor

Türkiye genelinde bulunan 25 Geri Gönderme Merkezi’nde yaklaşık 17 bin düzensiz göçmen bulunuyor. Türkiye’de yakalanan kaçak göçmenlerin yaklaşık yüzde 50’si ülkelerine geri gönderiliyor.

Türkiye genelinde bulunan 25 Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nden biri olan ve Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan 800 kapasiteli Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde, şu anda 695 düzensiz göçmen bulunuyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, biyometrik fotoğraf ve parmak izinin alınmasının ardından bu merkezlere getiriliyor.

2016 yılından itibaren 320 bin 172 kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi

Geri Gönderme Merkezleri’nde 80 farklı uyruktan düzensiz göçmen bulunuyor. Bu göçmenlerin çoğunluğunu da Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu kişiler oluşturuyor. Merkezlerde toplanan göçmenler Avrupa İnsan Hakları maddelerine uygun olarak, Afgan uyruklular 2-3 haftada, Pakistan uyruklular 3-4 haftada, Afrika ülkelerinden gelen göçmenler ise 2-3 ayda ülkelerine geri gönderiliyor. Bu yıl itibari ile 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Bunlardan 9 bin 654’ü Afgan uyrukluydu. 2016 yılından itibaren 320 bin 172 kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi.

Türkiye genelinde 25 adet ve kapasitesi yaklaşık 17 bin olan Göçmen Geri Gönderme Merkezi, Mayıs ayı itibari ile 30 adet ve kapasitesi 30 bin olması hedefleniyor. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede de bu yıl 2 bin 254 göçmen kaçakçısına idari ve cezai işlem yapıldı.

Ankara’da bulunan Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde göçmenler için yemekhane, içinde çocuk parkı, basketbol ve voleybol sahasının bulunduğu havalandırma alanı, çocuk oyun alanı gibi imkanlar barındırıyor. Bugün, Akyurt Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nde 19 Afgan, biri Cezayir uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere araçlara bindirilerek gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin bilgilerinin İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın entegre olduğu bir veri tabanında paylaşıldığını belirten Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü Ramazan Seçilmiş, “Geri Gönderme Merkezleri, düzensiz göçmenlerin, yani Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin ya da yasal yollarla girip yasa dışı kalmaya devam eden ya da suça karışıp kamu düzeni bozan yabancıların sınır dışı edilene kadar tutuldukları merkezlerdir. Kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenler Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı ile entegre olduğu ortak bir veri tabanına fotoğrafları ve parmak izleri alınarak İl Göç İdareleri’ne teslim edilirler. İl Göç İdaresi tarafından düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı alınır ve göçmenler Geri Gönderme Merkezi’nde bekletilirler” ifadelerine yer verdi.

“Seyahat belgesi olan yabancılar derhal sınır dışı edilir”

Seyahat belgesi olan kaçak göçmenlerin ülkelerine direkt gönderildiğini aktaran Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü Seçilmiş, “Buraya alınan tüm göçmenler bir mülakata alınır. Mülakat sonucunda kimlik tespiti, kendilerinin uyruğu ve seyahat belgesi olup olmadığı tespit edilir. Seyahat belgesi olan yabancılar derhal sınır dışı edilir. Seyahat belgesi olmayan yabancılar ise konsoloslukları ile irtibata geçerek gerek mülakat yöntemi ile gerekse kendilerinin biyometrik bilgileri paylaşılarak seyahat bilgisi temini sağlanır. Daha sonrasında uçuş programı yapılarak kendilerinin sınır dışı edilmesi sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu yıl 127 bin 456 düzensiz göçmenin Türkiye’ye girişi engellenmiştir”

2016 yılından bugüne kadar 320 bin 172 düzensiz göçmenin ülkesine gönderildiğini altını çizen Seçilmiş, “Sınır dışı, düzensiz göçle mücadelenin bir ayağı. Bunun dışında ülkemiz düzensiz göçle ilgili tüm tedbirleri almakta. Gerek kaynak ülkelerde sorunun çözümüne yönelik yaptığımız faaliyetler gerekse insani koşulların ve çatışma koşullarına yönelik yaptığımız faaliyetler var. Sınır da aldığımız önlemler de var. Güvenlik duvarları, İHA uçuşları, hendekler, tel çitler sınır hattının hemen gerisinde Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik koruyucularının görevlendirilmesi ile Türkiye’ye düzensiz göçmenlerin girmemesi adına önlemler alınarak bu yıl 127 bin 456 düzensiz göçmenin Türkiye’ye girişi engellenmiştir” açıklamasında bulundu.

"Bu yıl 2 bin 254 göçmen kaçakçısına işlem yapılmıştır"

Bu yıl 55 bin 267 düzensiz göçmen yakalandığını vurgulayan ve halihazırda 12 bin düzensiz göçmenin işlemlerinin de devam ettiğini vurgulayan Seçilmiş, “Bu düzensiz göçmenler, kolluk birimlerince sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edilmiştir. Bunun yanı sıra göçmen kaçakçılığı ile mücadele edilmekte. Bu yıl 2 bin 254 göçmen kaçakçısına işlem yapılmıştır” dedi.

“Bu yıl 21 bin 87 düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik”

Mücadelenin son ayağını sınır dışı etmenin olduğunu ve ülkesinde kaynağında başlayan mücadeleyi yine ülkesine göndererek kaynağında son bulmasını hedeflendiğini aktaran, “Bu yıl 21 bin 87 düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik. Bunların 9 bin 654 tanesini Afgan uyruklu düzensiz göçmenler, 4 bin 206 tanesini de Pakistanlı düzensiz göçmenler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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