Düzensiz Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele aralıksız devam ediyor

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmekte.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, bu kapsamda icra edilen faaliyetler neticesinde 13-25 Aralık 2021 tarihleri arasında; toplam 52 olayda 991 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 526 düzensiz göçmen kurtarıldığı kaydedildi.

Ancak son zamanlarda Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı geri itme stratejisi ve baskı politikasına bağlı olarak düzensiz göçmenlerin rotalarını direkt olarak İtalya’ya çevirmesi ile daha tehlikeli bir hal alan göç yolculuğunda can kayıplarının artmasının endişe verici olduğuna dikkat çekilerek, "Yunan yetkililerin, sebep oldukları bu trajedinin altından kalkamayınca yaptıkları talihsiz açıklamalarla Türkiye’yi suçlar nitelikteki söylemleri durumun vahametini gözler önüne serer niteliktedir.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanlarında yasa dışı olayları engellemeye ve insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır" denildi.