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(Düzeltme) Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun’un yargılandığı davada mütalaa

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Savcı, sanığın “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 5 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Arkun’un 5 ayrı suçtan ise beraati talep edildi.

Asayiş 06.04.2022, 14:34
(Düzeltme) Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun’un yargılandığı davada mütalaa

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Savcı, sanığın “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 5 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Arkun’un 5 ayrı suçtan ise beraati talep edildi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’nun, eski kız arkadaşı Burcu Y.’yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Özer Arkun katılmazken, müşteki Burcu Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 4 Mayıs 2020 tarihinde tarafların ilişkilerinde yaşadıkları gerginlik nedeniyle tartıştıkları, sanığın müştekiyi yaraladığının sabit olduğu belirtildi. Ancak müştekinin ‘hürriyetini tehdit’ iddiasına rağmen tarafların olayın hemen ertesi günü hastaneye gittikleri, müştekinin sanık olmaksızın muayene olduğu, bu durumda sanığın iddialarının somut deliller ile örtüşmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Müştekinin cep telefonu ve bilgisayarının zapt edildiğini iddiasına rağmen, HTS kayıtlarının incelenmesinde olağanüstü bir kesintinin olmaması ve müştekinin olayın hemen akabinde video çekebildiği değerlendirildiğinde bu iddianın soyut kaldığı aktarıldı. Cinsel saldırıya yönelik iddiaların da sanıkça kabul edilmemesi ve tanıkça doğrulanmaması nedeniyle soyut beyanlardan ibaret olduğunun belirtildiği mütalaada, incelenen mesaj içerikleri ve beyanlara göre sanığın tehdit ve şantaj anlamı barındıracak eyleminin tespit edilemediği vurgulandı.

Mütalaada, sanığın müştekiyi darp ettiğini sabit olduğu ancak incelenen muayene raporuna göre künt tramva izine veya kesiye rastlanılmaması nedeniyle eylemin iddia edildiği gibi silahtan sayılacak bardak ile gerçekleştiğine dair delil bulunmadığı belirtildi. 9 Haziran 2020 tarihinde sanık Arkun’un atmış olduğu mesajla ‘sen manyak mısın’ şeklinde hakaret ettiği, sanığın eylemlerinin uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

5 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, sanık Özer Arkun’un “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Tehdit”, “Şantaj”, “Nitelikli yağma” ve “Basit cinsel saldırı” suçlarından ise beraati talep edildi.

“Yanlışlıkla gelişen bir olaydır”

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Fatih Uzun, mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak üzere süre istedi. Sanık avukatı Serkan Toper ise, “Müştekinin öfke krizi halinde müvekkile saldırması sonucunda yanlışlıkla gelişen bir olaydır” diyerek müvekkilinin tüm suçlardan beraatini istedi. Mahkeme, müşteki avukatına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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