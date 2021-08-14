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(Düzeltme) Misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız Sakarya’da ortadan kayboldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı. Kızlarından haber alamayan aile kaçırılabilme ihtimaline karşı kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş 14.08.2021, 11:03
(Düzeltme) Misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız Sakarya’da ortadan kayboldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı. Kızlarından haber alamayan aile kaçırılabilme ihtimaline karşı kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Damla Yılmazer isimli kız çocuğu Ankara’dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet oturan dayısına misafirliğe geldi. Kuzenleri ile şehir turuna çıkan Yılmazer, ortadan kayboldu. Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Kayıp kız, ailesi ve emniyet ekipleri tarafından aranıyor.
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