(Düzeltme) İran ve Yunanistan hudutlarında 14 FETÖ/PKK’lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a, İran’dan ülkemize geçmeye çalışan 10’unun FETÖ, 4’ünün ise PKK Terör Örgütü mensubu olduğu belirlenen 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a, İran’dan ülkemize geçmeye çalışan FETÖ ve PKK Terör Örgütü mensubu olduğu belirlenen toplam 21 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucu yakalanan şahıslardan 10’unun FETÖ, 4’ünün ise PKK Terör Örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut kartalları kahraman Mehmetçik, ülkemizin dört bir yanında FETÖ’cü ve terör örgütü üyelerine göz açtırmıyor. Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla ülkemize girmeye ve Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.

Mili Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10’unun FETÖ, 4’ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.