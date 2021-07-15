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Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1,5 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 15.07.2021, 17:45
(Düzeltme)
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1,5 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli Merkez Mahallesi Sarıgöl Caddesi Yurdagül Apartmanı’nda bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında binanın etrafında bulunan Nurtekin Sucu isimli şahıs, eve girerek dumanlar arasından 1,5 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ı çıkararak ambulansa teslim etti. Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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