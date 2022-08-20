(Düzeltme) Fethiye’de orman yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Göcek Mahallesi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın bulunmadığı bölgedeki yangına yer ekipleri zodyak botlarla yönlendirilirken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava araçları da alevlere havadan müdahale etti. 2 helikopter ve bir de yer ekibi ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, orman ekiplerinin zamanında müdahalesi vatandaşlardan takdir topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.