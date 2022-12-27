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(Düzeltme) Bugün Eskişehir’den servis edilen "Dışarı çıkarıldığı eğlence mekânında dehşet saçan şüpheli tutuklandı" başlıklı haberimizde, kurban Egemen Rahmi Demircioğlu’nun fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür

(Düzeltme) Bugün Eskişehir’den servis edilen "Dışarı çıkarıldığı eğlence mekânında dehşet saçan şüpheli tutuklandı" başlıklı haberimizde, kurban Egemen Rahmi Demircioğlu’nun fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Asayiş 27.12.2022, 17:29
(Düzeltme) Bugün Eskişehir’den servis edilen "Dışarı çıkarıldığı eğlence mekânında dehşet saçan şüpheli tutuklandı" başlıklı haberimizde, kurban Egemen Rahmi Demircioğlu’nun fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür

(Düzeltme) Bugün Eskişehir’den servis edilen "Dışarı çıkarıldığı eğlence mekânında dehşet saçan şüpheli tutuklandı" başlıklı haberimizde, kurban Egemen Rahmi Demircioğlu’nun fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

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