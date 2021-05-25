(Düzeltme) Araba tartışmasında vurulan baba öldü

Konya’da iddiaya göre araba meselesi nedeniyle baba ile oğlu arasında çıkan tartışmada ateşlenen tüfekten yaralanan baba hayatını kaybetti.

Olay, Pazar gecesi merkez Meram ilçesi Boruktolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçilik ve hayvancılık yapan Yaşar Terzi (52) ile oğlu M.T. (18) arasında araba meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.T.’de bulunan ve ateşlenen tüfekten baba Yaşar Terzi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Yaşar Terzi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı oğul ise Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.