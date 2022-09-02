(Düzeltme)

Şile’de denize giren 2 erkek şahıs dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Denizde yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında şahıslardan birinin cansız bedeni bulundu. Diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Şile’de İmrenli plajında sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre gece plaj bölgesine gelip kamp yapan 22 yaşındaki Deniz Baran Çicek ile 24 yaşındaki Beytullah Can Arslan, sabah saatlerinde yüzmek için denize girdi. Denizde dalgalara kapılarak gözden kaybolan şahısları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen can kurtarma ve dalgıç ekiplerinin denizde yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında, denizde boğulan Beytullah Can Arslan’ın cansız bedeni sahildeki kayalıklarda bulundu. Gencin cansız bedeni Şile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Deniz Baran Çicek’i arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan denizde boğulan şahsın yakınlarının sahilde bekleyişi devam ediyor.