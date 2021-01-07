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Düzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla yakalandılar
Zonguldak Alaplı ilçesinde Çarşamba günü kurulan Halk pazarında, 5 iş yerinden sahte para kullandığı iddia edilen biri kadın üç kişi gözaltına alındı.
Asayiş 07.01.2021, 17:45
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Zonguldak Alaplı ilçesinde Çarşamba günü kurulan Halk pazarında, 5 iş yerinden sahte para kullandığı iddia edilen biri kadın üç kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günü kurulan halk pazaryerinde biri kadın üç kişi esnafa sahte 100 TL banknotlarla bir manavdan alışveriş yaptılar. Kullanılan banknotlardan paranın sahte olduğunu anlayan manavcı hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda güvenlik kamerasını incelemesinin ardından şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler, ilçe çıkış noktasında Fiat marka otomobil içerisinde bulunan K.K. (32), A.B. (33), E.T. (34) isimli şüphelileri ’parada sahtecilik’ suçu kapsamında gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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