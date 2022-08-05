Düzce’den 2 düzensiz göçmen yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde iki yabancı göçmeni tespit etti. Geçerli belgelerinin bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Aynı zamanda, göçmenlerin yanında çalıştığı C.N. isimli şahsa da işlem yapıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.