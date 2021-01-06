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Düzce’de yüzlerce kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi
Düzce’de polis ekipleri tarafından bir araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 21 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Asayiş 06.01.2021, 14:51
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Düzce’de polis ekipleri tarafından bir araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 21 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Düzce il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 4 Ocak tarihinde Kaynaşlı ilçesinde şüpheli bir şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 244 adet değişik markalarda hap ve benzeri ürünler ele geçirildi. 5 Ocak tarihinde de Düzce merkezde bulunan bir iş yerinde ekipler tarafından arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 777 adet hap ve benzeri ürünler ile tabanca fişeği ele geçirildi.Her iki olayda yakalanan 3 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı. Ele geçirilen tabanca fişekleri ile ilgili ise 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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