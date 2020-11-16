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Düzce’de yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova kesiminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Asayiş 16.11.2020, 10:33
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Düzce’de yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova kesiminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Sakarya-Düzce sınırı Gümüşova mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine gitmekte olan Şafak K.’nın kullandığı 81 ABJ 173 plakalı Wolkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan sürücü Şafak K., eşi Elif K. ile kızları Hilal K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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