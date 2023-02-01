Düzce’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde evinde yalnız yaşayan vatandaş ölü bulundu.

Olay, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Subaşı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Bahattin Baş isimli şahıstan haber alamayan komşuları evine girdi. Şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bahattin Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.