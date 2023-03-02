Düzce’de uyuşturucu satıcılarına baskın

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15.2 gram metamfetamin, 118 gram bonzai, 9.4 gram esrar ve 0.6 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcısı ve torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik planlı çalışma başlatıldı. Beçi Orhangazi Mahallesi ve Çavuşlar Mahallesi çevresinde F.G., A.D. ve M.O. isimli şüphelilerden metamfetamin maddesi temin eden 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, F.G, A.D. ve M.O. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 15.2 gram metamfetamin, 118 gram bonzai, 9.4 gram esrar ve 0.6 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 80 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 135 TL ele geçirildi.