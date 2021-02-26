Düzce’de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 17 gram metamfetamin maddesi, 3 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet cam pipo ve 9 adet extacy hap maddeleri ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Polislerin yaptığı takip sonrasında Konuralp, Sancaklar ve Karaca Mahallesi’nde uyuşturucu ticari yaptığı tespit edilen şüpheli 1 kişi operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda bir miktar metamdetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. Şahıslardan 17 gram metamfetamin maddesi, 3 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet cam pipo ve 9 adet ectasy hap maddeleri ele geçirildi.