Düzce’de traktör takla attı: 1 ölü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde takla atan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yenice ile Esmahanım köyü arasında dere yolunda ilerleyen A.A. (66) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü hayatını kaybederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.