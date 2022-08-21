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Düzce’de traktör devrildi: 6 yaralı

Düzce’de fındık bahçesine giden aileyi taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Asayiş 21.08.2022, 15:19
Düzce’de traktör devrildi: 6 yaralı

Düzce’de fındık bahçesine giden aileyi taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Gölormanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.İ. idaresindeki traktör, fındık bahçesine işçi götürürken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada Y.İ., S.İ., C.İ., Z.G., B.C. ile F.C. isimli şahıslar yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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