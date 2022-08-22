Düzce’de torbacı operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 77 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslar operasyonda yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 77 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.